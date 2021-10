Luc Holtz. “Há surpresas no futebol”

O selecionador do Luxemburgo deixa grandes elogios a Portugal - e não só a Cristiano Ronaldo - e até admite que pode haver surpresas.

“É o jogo mais difícil deste grupo, mas vamos tentar confirmar a boa prestação que tivemos com a Sérvia. Temos consciência do que conseguimos fazer, mas também sabemos a qualidade que eles têm. Ainda bem que há surpresas no futebol. Há algumas semanas, um jogador meu [Thill] ajudou o seu clube [Sheriff] a vencer o Real Madrid. Vamos tentar surpreender, mas sabemos que será difícil”, disse Luc Holtz.

O técnico luxemburguês não tem dúvidas sobre a “qualidade de Portugal, não preciso de citar o nome dos jogadores que têm”. “Há uma grande diferença entre Portugal e o Luxemburgo”, acrescentou.

Fernando Santos deixou elogios ao Luxemburgo, mas Holtz desvalorizou. “Ele faz o seu papel, de certa forma passa uma mensagem aos seus jogadores para não estarem demasiado confiantes”.

Inevitável, na conferência de imprensa, falar do capitão da equipa das quinas.

“Temos grande respeito por Cristiano Ronaldo, com a idade que tem continua a ser decisivo. Todos ficamos de boca aberta com o que continua a fazer. É fantástico. Sabemos que é muito difícil neutralizá-lo, mas também há outros jogadores que são igualmente perigosos, por isso não vamos estar apenas a pensar no Cristiano Ronaldo”, acrescentou.

O Portugal – Luxemburgo, de qualificação para o Mundial 2022, está marcado para esta terça-feira, no estádio Algarve, a partir das 19h45.