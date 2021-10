Golo de Mbappé é legal. "Está escrito nas leis de jogo"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, explica que o golo polémico de Kylian Mbappé na final da Liga das Nações é legal, de acordo com as leis atuais do jogo.

Mbappé parte de posição irregular, no momento do passe, mas Eric García toca na bola numa tentativa de desarme, desfazendo a possibilidade de fora de jogo. O golo foi validado e permitiu à França conquistar o troféu.

"A jogada está tipificada na lei 11. O golo é perfeitamente legítimo. Está escrito nas leis que um jogador não tira vantagem de posição de fora de jogo quando recebe a bola de um adversário que jogou a bola deliberadamente e foi isso que aconteceu", atira.

O especiaista em arbitragem admite alguma injustiça no lance e acredita que poderá permitir uma alteração na lei atual.

"É uma situação injusta, para quem pensa a arbitragem, porque parte de posição irregular. Acredito que perante o impacto desta decisão na próxima época possam haver nuances nas lei do fora de jogo", atira.

Veja o golo.