Portugal – Luxemburgo com árbitro francês

A UEFA nomeou o francês Benoit Bastien para arbitrar o Portugal - Luxemburgo, partida de qualificação para o Mundial 2022.

O jogo está marcado para o estádio Algarve, às 19h45, na próxima terça-feira.

Para além de Bastien, de 34 anos, os assistentes são Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Thomas Leonard será o quarto árbitro e no VAR estará Benoit Millot.

No sábado, Portugal venceu o Qatar por 3-0, com golos de Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva, na antecâmara do encontro com o Luxemburgo, o antepenúltimo do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

Com o triunfo da Sérvia no Luxemburgo (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada. Já o Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).