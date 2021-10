A República Irlanda venceu o Azerbaijão, por 3-0, em jogo do Grupo A, o mesmo de Portugal, de qualificação para o Mundial 2022.

Robinson fez dois golos e Obene marcou o terceiro, a fechar a partida.

Com este triunfo, a Irlanda sobe ao quarto lugar, com cinco pontos. Já o Azerbaijão mantém o último lugar, com apenas um ponto.

Ainda este sábado está marcado o Luxemburgo – Sérvia.