Portugueses ajudam Canadá a empatar México de Corona

México e Canadá empataram a um, na madrugada desta sexta-feira, em jogo a contar para 4.ª jornada da ronda final da zona qualificação norte-americana para o Mundial 2022.

Eustáquio (Paços de Ferreira) e Steven Vitória (Moreirense), jogadores com nacionalidade portuguesa, foram titulares no Canadá; Corona, do FC Porto, esteve no 11 do México. A jogar em casa, os mexicanos adiantaram-se no marcador aos 21 minutos, por Jorge Sánchez, mas Jonathan Osorio, aos 42, fez o golo do empate.