Nuno Mendes nomeado para melhor jogador sub-21 do mundo

O internacional português Nuno Mendes está entre os nomeados para o Prémio Kopa, entregue pela revista francesa "France Football", que premeia o melhor jogador sub-21 do mundo.

O lateral de 19 anos trocou o Sporting pelo Paris Saint-Germain no último dia do mercado de transferências e assumiu a titularidade no gigante francês.

Nuno Mendes foi peça importante na conquista do título do Sporting da época passada, com 35 jogos disputados. As boas exibições levaram o jovem defesa à seleção AA, onde esteve na fase final do Euro 2020.

Nuno Mendes tem outros nove nomeados para o prémio: Mason Greenwood (Manchester United), Bukayo Sako (Arsenal), Pedri (Barcelona), Jérémy Doku (Rennes), Gravenberch (Ajax), Florian Wirtz (Leverkusen), Musiala (Bayern de Munique), Giovanni Reyna (Dortmund) e Jude Bellingham (Dortmund).



O troféu foi criado em 2019 e foi conquistado por Matthijs de Ligt e Kylian Mbappé. A melhor classificação de um português foi João Félix, que foi terceiro classificado no primeiro ano de entrega do prémio.