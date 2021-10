Incêndio deflagra no estádio do Andorra-Inglaterra

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, no Estádio Nacional de Andorra, que recebe o jogo frente à Inglaterra no sábado, a contar para as qualificações para o Mundial 2022.

O incêndio tomou proporções grandes, numa zona do estádio entre os bancos de suplentes, a poucos metros de distância do relvado.

Uma equipa de bombeiros apagou o fogo alguns minutos depois deste ter começado, sendo que a estrutura que pegou fogo ficou completamente danificada. Ainda não é conhecido o motivo do incêndio.

A UEFA ainda não se pronunciou sobre uma possível alteração de recinto para o jogo de sábado. O Estádio Nacional de Andorra tem capacidade para cerca de 3,300 adeptos.