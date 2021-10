Conheça as 20 jogadoras nomeadas à Bola de Ouro

A revista "France Football" divulgou, esta sexta-feira, a lista das 20 jogadoras nomeadas à Bola de Ouro.

Uma das duas equipas mais representadas é o Barcelona, que na temporada passada conquistou o "triplete": Liga espanhola, Taça da Rainha e Liga dos Campeões. São cinco - Alexia Putellas, vencedora do prémio de Melhor Jogadora da UEFA e grande favorita, Sandra Paños, Irene Paredes (contratada ao PSG), Lieke Martens e Jenni Hermoso.

O Chelsea, finalista vencido da Champions e campeão inglês, empresta também cinco jogadoras à lista: Magdalena Eriksson, Sam Kerr, Pernille Harder, Jessie Fleming e Fran Kirby.

Fleming também representa o Canadá, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Há mais canadianas: Ashley Lawrence, do Paris Saint-Germain, e Christine Sinclair, do Portland Thorns.

A Suécia, vice-campeã olímpica, tem Eriksson (Chelsea) e Stina Blackstenius entre as nomeadas.



O PSG foi campeão francês, colocando um ponto final num reinado de 14 anos do Lyon. Além de Lawrence, as parisienses colocam na lista Marie-Antoinette Katoto, Paredes (agora no Barcelona), Kadidiatou Diani e Christiane Endler (agora no Lyon).

Duas das ausências mais sonantes são a norueguesa Caroline Graham-Hansen e as espanholas Mapi León e Aitana Bonmatí, todas do Barcelona.

Não há jogadoras portuguesas entre as 20 nomeadas à Bola de Ouro. A vencedora será anunciada no dia 29 de novembro.

Lista das 20 nomeadas:





Espanha: Alexia Putellas (Barcelona), Sandra Paños (Barcelona), Jenni Hermoso (Barcelona), Irene Paredes (PSG/Barcelona);

Suécia: Magda Eriksson (Chelsea), Stina Blackstenius (Hacken);

França: Marie-Antoinette Katoto (PSG), Wendie Renard (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG);

Austrália: Sam Kerr (Chelsea);

EUA: Sam Mewis (Manchester City/North Carolina Courage);

Dinamarca: Pernille Harder (Chelsea);

Países Baixos: Vivianne Miedema (Arsenal), Lieke Martens (Barcelona);

Canadá: Jessie Fleming (Chelsea), Ashley Lawrence (PSG), Christine Sinclair (Portland Thorns);

Inglaterra: Ellen White (Manchester City), Fran Kirby (Chelsea);

Chile: Tiane Endler (Lyon/PSG).

[notícia corrigida às 17h37: são 20 nomeadas e não 25]