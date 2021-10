Carlos Queiroz estreia-se com vitória na seleção do Egito

A seleção do Egito, orientada por Carlos Queiroz, venceu a Líbia, por 1-0, em jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Na estreia do treinador português no comando técnico dos egípcios, a equipa da cada venceu por 1-0, com o golo a surgir aos 49 minutos de jogo, por Marmoush, assistido por El Soulia.

Na Líbia, Al Musrati, médio do Sporting de Braga, foi titular e somou os 90 minutos.

Com este resultado, o Egito lidera o grupo F com sete pontos de vantagem, superando a Líbia, que fica com os mesmos seis pontos.