Camarães vencem Moçambique em duelo de treinadores portugueses

A seleção dos Camarões, orientados pelo português António Conceição, receberam e venceram a seleção de Moçambique, orientada por Horácio Gonçalves, por 3-1.

Choupo-Moting, do Bayern de Munique, foi a grande figura da vitória dos Camarões. Abriu o marcador aos 28 minutos e dilatou vantagem aos 52. Aos 63, Ekambi fez o terceiro para a seleção da casa.

Geny Catamo, jovem avançado do Sporting B, já várias vezes convocado por Rúben Amorim para a equipa principal, marcou o golo de honra da seleção de Moçambique, aos 80 minutos de jogo.

Com este resultado, Moçambique continua no último lugar do grupo D de qualificação para o Mundial 2022, com apenas um ponto somado. Os Camarães somam seis pontos, no segundo lugar, apenas atrás da Costa do Marfim.