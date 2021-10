Brasil vence a Venezuela e faz nove em nove

O Brasil bateu a Venezuela, por 1-3, na madrugada desta sexta-feira, e mantém o percurso perfeito na zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2022. A equipa de Tite tem nove jogos, nove vitórias, lidera destacada e tem o apuramento praticamente garantido.

A primeira parte correu melhor as venezuelanos, com Ferraresi (Estoril) a titular a seleção que começou esta fase de apuramento com José Peseiro como treinador adiantou-se no marcador, com golo de Eric Ramírez.

No entanto, a entrada de Raphinha, ex-Sporting e Vitória de Guimarães, veio a revelar-se decisiva. O extremo do Leeds, em estreia pela seleção do Brasil, fez duas assistências para golo. A primeira aos 71 minutos, para Marquinhos. A cinco minutos do final, Gabriel Barbosa colocou o Brasil na frente, de penálti, e já depois da hora Antony (Ajax), com passe de Raphinha, fez o 1-3 final. Lucas Veríssimo, do Benfica, não saiu do banco.

Noutro jogo da noite, a Argentina não foi além de um empate a zero no Paraguai. Os argentinos continuam na segunda posição do apuramento, a oito pontos do Brasil, seguidos pelo Equador, que bateu a Bolívia, por 3-0.

Sem Coates - ficou no banco -, o Uruguai recebeu a Colômbia e empatou sem golos. Nos colombianos, Luis Diaz e Uribe foram titulares. As duas seleções continuam em posição de apuramento direto para o Mundial. Têm, todavia, o Peru mais perto, depois da vitória sobre o Chile, por 2-0.