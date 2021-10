Bola de Ouro. Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias nomeados

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias estão entre os 30 nomeados para a Bola de Ouro, prémio de melhor jogador do ano entregue pela revista francesa "France Football".

Aos 36 anos de idade, Cristiano Ronaldo marcou 36 golos pela Juventus na temporada passada e foi o melhor marcador do Campeonato da Europa, com cinco apontados. Regressou ao Manchester United, onde leva já cinco golos em seis jogos disputados.

CR7 já venceu o prémio por cinco ocasiões: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

O colega de equipa Bruno Fernandes foi a grande figura dos "red devils" na temporada passada, com 28 golos e 18 assistências em 58 jogos disputados.

Rúben Dias, do Manchester City, foi eleito o melhor defesa do ano para a UEFA e o melhor jogador da Premier League da temporada passada, que terminou com a conquista do campeonato e a presença na final da Liga dos Campeões.

Bruno Fernandes e Rúben Dias estão nomeados para o galardão pela primeira vez na carreira. Ronaldo é nomeado pela 17ª vez.

Esta é a segunda vez que Portugal tem três jogadores nos 30 nomeados. Em 2019, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Félix foram nomeados.

Azpilicueta (Chelsa), Barella (Inter de Milão), Benzema (Real Madrid), Bonucci (Juventus), Kevin de Bruyne (Manchester City), Chiellini (Juventus), Donnarumma (Juvenus/PSG), Phil Foden (Manchester City), Haaland (Dortmund), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Kanté (Chelsea), Kjaer (AC Milan), Lewandowski (Bayern de Munique), Lukaku (Inter/Chelsea), Ryiad Mahrez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Mbappé (PSG), Messi (Barcelona/PSG), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG), Pedri (Barcelona), Salah (Liverpool), Sterling (Manchester City) e Suarez (Atlético de Madrid) são os outros nomeados.

O prémio não foi entregue no ano passado, devido à pandemia da Covid-19. O vencedor será anunciado a 29 de novembro.