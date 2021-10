Arteta renasce das cinzas e conquista prémio de treinador do mês da Premier League

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, foi eleito o melhor do mês de setembro na Premier League.

O técnico espanhol teve um péssimo arranque do campeonato, com três derrotas nas primeiras três jornadas, zero golos marcados e nove sofridos. Porém, em setembro, deu uma volta de 180 graus ao texto: três encontros, três vitórias, cinco golos marcados e apenas um sofrido.

O Arsenal saltou do último (20.º) para o décimo lugar da tabela. Atualmente, uma jornada mais tarde, encontra-se em 11.º.