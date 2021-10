Alemanha vence Roménia com reviravolta na segunda parte

A Alemanha recebeu e venceu a Roménia, por 2-1, num jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Os visitantes começaram melhor, em Hamburgo, onde decorreu o jogo, e abriram o marcador aos 9 minutos de jogo, com um golo de Ianis Hagi, filho do icónico jogador romeno Gheorghe Hagi.

Os germânicos viraram o resultado apenas na segunda parte, com golos de Gnabry, aos 52 minutos, e Thomas Muller, aos 81 minutos de jogo, que tinha sido lançado em jogo pouco tenmpo antes.

Com este resultado, a Alemanha lidera o grupo J de qualificação para o Mundial do Catar, com 18 pontos. A Roménia ocupa o quarto lugar, com 10 pontos.

Outros resultados

Chipre 0-3 Croácia

Estónia 2-0 Bielorrússia

Gibraltar 0-3 Montenegro

Islândia 1-1 Arménia

Liechtenstein 0-4 Macedónia

Malta 0-4 Eslovénia

República Checa 2-2 País de Gales

Rússia 1-0 Eslováquia

Turquia 1-1 Noruega