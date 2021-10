Abel Ferreira protesta com o VAR: "Estava a comer pipocas"

Abel Ferreira não ficou nada satisfeito com a prestação do videoárbitro do América Mineiro-Palmeiras. A equipa do treinador português foi derrotada, por 2-1, com muitas intervenções do VAR, mas insuficientes, na opinião de Abel.

"O VAR chamou o senhor árbitro para os dois penáltis [ao América-MG], mas devia chamar para a falta no Rony, que estava isolado, cara a cara com o guarda-redes. Eu não sou árbitro, uma pena que o VAR estava ocupado a comer pipocas e não viu o que todos viram. Teve interferência direta", avaliou Abel.



O Palmeiras marcou na primeira parte, por Rony, num golo invalidado em campo, mas com decisão retificada pelo VAR. Na segunda parte, o videoárbitro interveio em dois lances na área do Palmeiras, de mão na bola. No primeiro penálti, Filipe Azevedo acertou na barra, mas o América acabou por chegar ao empate, 13 minutos depois, aos 74, por Patric. Já no descontos, no segundo lance com intervenção do VAR, Ademir não desperdiçou o penálti e fez o 2-1 final.