Empresário garante que Abel fica no Palmeiras

O agente de Abel Ferreira, Hugo Cajuda, nega que o treinador Abel Ferreira esteja de saída do Palmeiras, rumor que surgiu no Brasil depois de uma série de quatro jogos sem vencer.

"Não é verdade que o Abel tenha alguma intenção de deixar o Palmeiras no fim do ano, como chegou a ser noticiado por alguns jornalistas. Ele não pensa em sair do clube, tem contrato até o fim de 2022. Está muito comprometido com seus jogadores e com o Palmeiras. Não existe, atualmente, contato com nenhum clube e muito menos para dezembro. É mentira", disse, em declarações ao portal "UOL".



O treinador português de 42 anos chegou ao Palmeiras na época passada e conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Este ano, repete o feito de estar na final da Copa Libertadores.

No campeonato, o mau momento de forma coloca o Palmeiras a dez pontos do líder Atlético Mineiro, apesar de continuar no segundo lugar da classificação. Hugo Cajuda explica que Abel Ferreira já teve seis propostas para sair, mas optou sempre por ficar.

"Já teve seis ofertas concretas para sair, algumas até superiores financeiramente, a última delas na semana passada, e nunca o fez por estar nesse projeto com o Palmeiras de alma e coração. Ele está tão comprometido e satisfeito que não vejo até porque não possa continuar mais alguns anos", terminou.

Abel Ferreira conta ainda com passagens pelo PAOK, Braga e camadas jovens do Sporting.