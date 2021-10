Barcelona anuncia prejuízo de 481 milhões de euros

O Barcelona anunciou que terminou a temporada passada, 2020/21, com um prejuízo de 481 milhões de euros

Ferran Reverter, diretor-executivo do Barcelona, revelou ainda que o clube teve receitas 26% inferiores ao que eram esperadas no orçamento. O clube recebeu 631 milhões de euros, menos 224 milhões de euros do que na temporada anterior.

A época inteira sem adeptos nas bancadas custou ao clube 92 milhões de euros, o que significa que o clube fecharia o ano com 390 milhões de euros de prejuízo.

As despesas do clube subiram 19%, de 955 milhões para 1,136 milhões de euros, um recorde histórico no clube.

Recorde-se que as dificuldades financeiras do clube levaram à saída de Lionel Messi, uma vez que o clube não estava capaz de conseguir renovar com o argentino, e Antoine Griezmann. Os capitães Piqué, Jordi Alba, Busquets e Sergi Roberto também reduziram os seus vencimentos.