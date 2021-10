Vlahovic não vai renovar com a Fiorentina

O presidente da Fiorentina, Rocco Comisso, confirma que o avançado Dusan Vlahovic recusou a última proposta para renovar contrato.

“Como se sabe, a Fiorentina ofereceu um contrato a Vlahovic que o tornava no jogador mais bem pago da história do clube. A nossa oferta foi melhorada em várias ocasiões para satisfazer as exigências tanto do Dusan como de quem o rodeia. Apesar dos nossos esforços, a proposta de renovação foi recusada. Nas últimas semanas estive em Florença para tentar tratar pessoalmente do assunto e encontrar uma solução, mas os meus esforços não foram recompensados”, explica Comisso, em comunicado.

Assim sendo, o clube viola, onde brilhou Rui Costa, admite, agora, transferir o internacional sérvio.

“Resta à Fiorentina tomar nota da vontade do jogador e encontrar uma solução a curto prazo para continuar esta nova etapa do clube da melhor forma possível. De qualquer maneira, Dusan Vlahovic tem contrato com a Fiorentina para os próximos 21 meses e estamos seguros de que o jogador vai continuar a contribuir para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos”, acrescentou.

Vlahovic, de 21 anos, marcou 21 golos nos 40 jogos da época passada. Esta temporada já soma seis golos em oito jogos.