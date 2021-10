Mbappé assume desejo de sair do PSG

Kylian Mbappé admitiu que pediu para sair do Paris Saint-Germain no último mercado de verão. O internacional francês assume que não quer renovar contrato e avisou o clube com tempo para que pudesse ser transferido no último verão.

"A partir do momento em que não quis renovar o meu contrato, disse ao PSG que queria sair. Queria que o PSG conseguisse uma quantia importante com a minha venda de forma a conseguir encontrar um substituto de qualidade", disse, à RMC Sport.

A estrela de 22 anos garante que não recusou "várias" propostas de renovar e acusa o Paris Saint-Germain de ter partilhado uma informação falsa.

"Li que recusei seis ou sete ofertas para renovar o contrato e que não queria mais falar com o Leonardo. Isso não é verdade. A minha posição sempre foi claro, informei o clube da minha intenção de sair no final de julho. Não gostei que o clube tivesse dito que só avisei que queria sair no final de agosto. É mentira e soou como se fosse um bandido. Disse ao PSG que queria sair em finais de julho", atira.

Mbappé explicou ainda que não teria problema em continuar no clube esta época, caso o PSG não quisesse vender. Sem confirmar, Mbappé dá a entender que deixará o clube a custo zero no próximo verão.

"O PSG deu-me muito e sempre fui feliz nos quatro anos em que estive aqui. Ainda sou feliz. Anunciei a minha intenção para que o clube pudesse reagir a tempo. Queria que tudo corresse bem para alcançarmos um acordo. Disse aos responsáveis do PSG que se não me quisessem vender, ficaria no clube", termina.

O Real Madrid forçou a contratação de Mbappé até aos últimos momentos do mercado de transferências, com proposta a rondar os 200 milhões de euros. No entanto, o PSG não cedeu.

Mbappé soma quatro golos e cinco assistências esta temporada, na quinta época no clube parisiense. No total, soma 136 golos e 60 assistências em 182 jogos pelo PSG.