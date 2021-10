Copenhaga. Zeca sofre grave lesão no joelho

Zeca, capitão do Copenhaga, sofreu uma rotura do ligamento cruzado no joelho e vai ficar afastado dos relvados durante vários meses.

O médio português de 33 anos, internacional pela Grécia, saiu lesionado do jogo de domingo, frente ao Viborg, e os exames médicos confirmaram a grave lesão.

"É um golpe duro agora, mas sei que tudo vai ficar bem. Estou muito triste por não poder ajudar a equipa, mas vou apoiar da melhor forma possível fora de campo. Estou em boas mãos, serei operado e depois começarei a recuperação", disse o jogador, citado pelos meios do clube.

Zeca é um dos capitães do Copenhaga e está no clube desde 2017. Jogou ainda no Panathinaikos, Vitória de Setúbal e Casa Pia.