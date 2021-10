Abel Ferreira empata em casa e liderança fica ainda mais longe

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, empatou em casa com o Juventude a um golo e está cada vez mais longe da liderança do Brasileirão.

Guilherme abriu o marcador para a equipa visitante e recém-promovida ao primeiro escalão do Brasil, logo aos sete minutos de jogo.

A equipa de Abel Ferreira, que está no segundo ano no cargo, empatou ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos por Danilo e o resultado manteve-se até final.

O Palmeiras, que está pela segunda vez consecutiva na final da Libertadores, vê aumentar a diferença de pontos para o Atlético Mineiro. A equipa de Abel Ferreira soma 39 pontos e fica a dez do líder do campeonato, que venceu o Internacional.

Atrás vem o Flamengo, com menos um ponto do que o Palmeiras, mas com menos dois jogos disputados. Na sua primeira época no cargo, Abel Ferreira conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, tendo ficado no sétimo lugar da classificação.