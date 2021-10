PSG com primeira derrota na temporada

O Rennes venceu o Paris Saint-Germain, por 2-0, em jogo da nona da Liga francesa de futebol, impondo a primeira derrota na competição aos vice-campeões.

Após oito vitórias nos primeiros oito jogos, a formação comandada pelo argentino Maurício Pochettino foi batida pelo Rennes, que chegou à vantagem no último minuto da primeira parte, por Gaetan Laborde, aos 45, e fixou o resultado no primeiro da segunda, por Flavien Tait.

O Paris Saint-Germain, que contou com o lateral português Nuno Mendes a tempo inteiro, enquanto Danilo permaneceu no banco, alinhou de início com Mbappé, Di Maria, Messi e Neymar, este substituído aos 76 minutos.

Mbappé ainda chegou a festejar, aos 68, mas o golo foi invalidado por fora de jogo, sem conseguir amenizar o primeiro desaire na Ligue 1, que o Paris Saint-Germain continua a liderar, com 24 pontos, mais seis do que o Lens e mais oito do que o Nice, que tem um jogo por disputar. Com menos dois jogos, o Marselha, que visita o campeão Lille, ocupa o quarto posto, com 14.

Com este triunfo, o Rennes igualou o Lyon no sétimo lugar, com 12 pontos.