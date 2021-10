Inter vence com reviravolta e sobe ao segundo lugar

O Inter de Milão, campeão italiano de futebol, recuperou uma desvantagem no marcador para ganhar por 2-1 na deslocação ao terreno do Sassuolo, em jogo da sétima jornada da Liga transalpina.

Após este jogo, o Inter chega aos 17 pontos e ultrapassa provisoriamente o AC Milan, que tem 16 e só joga no domingo, em Bérgamo, contra a Atalanta. Na frente da classificação prossegue o Nápoles, com 18 pontos, fruto de seis vitórias em seis jogos.

O Sassuolo pregou um susto ao Inter, já que abriu o marcador aos 22 minutos, de grande penalidade cobrada por Domenico Berardi, e manteve a vantagem quase até à hora de jogo.

A melhor qualidade de jogo do campeão acabou por vir ao de cima, concretizada com os golos do bósnio Edwin Dzeko, aos 58 minutos, e do argentino Lautano Martínez, aos 78, também de penálti.

Mais cedo na jornada, a Juventus saiu vencedora do dérbi de Turim, impondo-se por 1-0 ao Torino, e continua em maré positiva, depois de um arranque de campeonato especialmente fraco.

Manuel Locatelli, emprestado esta época pelo Sassuolo, com opção de compra para a Juve, marcou aos 86 minutos o único golo da partida no estádio olímpico Grande Torino, a passe de Federico Chiesa.

O resultado deixa a Juventus no oitavo posto, com 11 pontos - uma posição já mais próxima do que se espera do mais consistente emblema da última década, em Itália.

Em 18.º lugar à quarta jornada, a Juventus é, provisoriamente, oitava, podendo perder alguns lugares, com o desenrolar desta ronda. Para já, iguala Lazio e Atalanta e fica a sete pontos do líder Nápoles, que no domingo joga em Florença.

Também este sábado, em jogo da zona de aflitos o Salernitana ganhou por 1-0 ao Génova. Em Salerno, o bósnio Milan Duric fez, aos 66 minutos, o golo que valeu os três pontos à sua equipa.