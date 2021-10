Igualdade entre candidatos. Liverpool e City empatam

No jogo grande na Premier League, Liverpool e Manchester City empataram, este domingo, 2-2, em Anfield Road.

Pelos “reds”, adversários do FC Porto na Liga dos Campeões, marcaram Sadio Mané e Mo Salah. Já pelos “citizens” apontaram Foden e De Bruyne.

Em campo estiveram quatro portugueses: Diogo Jota, pela equipa da casa, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva pelos visitantes.

Com este empate, o Liverpool sobe aos 15 pontos, contra 14 do City. A liderança do campeonato pertence ao Chelsea, com 16.