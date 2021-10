Ibra40. O carisma e o coração de um sueco único, aos olhos de um português

Com as cores nórdicas, esteve ainda em dois Campeonatos do Mundo (2002 e 2006) e em quatro Europeus (2004 em Portugal, 2008, 2012 e 2016).

E não deixa de ter razão, embora no currículo profissional, iniciado em 1999 no Malmo, some já vários troféus ganhos em diversos países: quatro ligas italianas, quatro ligas francesas, uma liga espanhola, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia ou um Mundial de Clubes.

Aos 40 anos, completados este domingo, Zlatan Ibrahimovic é das maiores lendas vivas do futebol mundial. Ponta de lança de fino recorte, destaca-se pelo seu carisma. Dentro e fora do relvado.

O antigo internacional português partilhou o balneário do campeão Inter de Milão, em 200/08, com alguém que jamais esquecerá. Também pela sua (boa) excentricidade.

Também fora de campo, Ibrahimovic, nascido em Malmo e com nacionalidade bósnia, destaca-se pelo seu carisma, forte personalidade e constante irreverência. Mas é também um homem de coração enorme, segundo aqueles que já privaram com ele. É o caso de Maniche.

"Há poucos jogadores especiais no mundo e ele é especial. As pessoas não o conhecem fora do campo e ele é um jogador com um coração tremendo. Depois do último jogo, em que empatámos e fomos campeões italianos, ele - no treino - ofereceu um 'rollex' a cada jogador pelo esforço que tivemos e pelo que fizemos na Liga. Tem uma magia única, uma personalidade forte, um carácter forte... Não faz por fazer. Faz porque é assim. E transmite, depois, uma certa ideia de arrogância que não corresponde à verdade", assinala Maniche, na altura com 30 anos e cedido aos transalpinos pelo Atlético de Madrid.

Convidado por Bola Branca a olhar para os 40 anos de Ibrahimovic e para o seu potencial futuro, o ex-jogador luso defende que o atacante pode continuar dentro de campo. Camuflando com a experiência algumas características perdidas com o tempo.

"O jogador é um ser humano igual a todos os outros, que vai perdendo algumas características, como a rapidez. Mas tudo o resto está lá: a qualidade técnica, a rapidez na execução e isso faz toda a diferença. E a experiência acumulada ajuda igualmente a camuflar as debilidades. Por isso, acho que tem todas as condições para continuar a jogar futebol", defende Maniche, sobre o actual ponta de lança do AC Milan.