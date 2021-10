Presidente do Barcelona garante continuidade de Koeman

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, garantiu, este sábado, a continuidade de Ronald Koeman, apesar dos maus resultados.

"Vai continuar a ser o treinador do Barcelona. Entendemos que merece uma margem de confiança por diversos motivos, porque é uma referência do mundo do Barça e é um 'culé", sublinhou o presidente do clube.

Laporta recordou que o treinador holandês chegou ao Barcelona num momento de "máxima dificuldade institucional e desportiva":

"Vejo que confia nesta equipa, especialmente a partir do momento em que os lesionados comecem a recuperar. Tem contrato em vigor e esperamos que nos encontremos novamente com as vitórias e com o bom jogo.".

O Barcelona, que a meio da semana foi derrotado pelo Benfica, por 3-0, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, vai jogar, este sábado, com o Atlético de Madrid, a contar para a oitava jornada da Liga espanhola.