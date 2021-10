Pedro Emanuel regressa à Arábia Saudita via Al Nassr

Pedro Emanuel está de regresso à Arábia Saudita para treinar o Al Nassr.

O técnico português, de 46 anos, sucede ao brasileiro Mano Menezes, que por sua vez assumira o cargo após a saída do português Rui Vitória.

O antigo selecionador brasileiro somava duas vitórias e duas derrotas nos quatro jogos disputados, esta temporada, ao comando do Al Nassr, que se encontra no terceiro lugar do campeonato saudita.

Campeonato esse a que Pedro Emanuel regressa ao fim de dois anos (três épocas), depois de ter orientado o Al Taawon em 2018/19.

O antigo central do FC Porto também já orientou clubes como Académica, Apollon Limassol (Chipre), Estoril Praia e Almería (Espanha). Na temporada passada, comandou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.