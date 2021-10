Liga das Nações. Espanha obrigada a substituir Pedri

Pedri não vai poder disputar a "final four" da Liga das Nações, em Itália. Apesar do revés, a seleção espanhola já tem substituto.

Para o lugar do médio do Barcelona, que se ressentiu de lesão, Luis Enrique chamou Brais Méndez, do Celta de Vigo, três vezes internacional.

A Espanha, que também contará com os sportinguistas Pedro Porro e Pablo Sarabia, vai defrontar a Itália numa das meias-finais da Liga das Nações no dia 6 de outubro, quarta-feira, em San Siro, em Milão.

Quem vencer defrontará Bélgica ou França na final da prova, marcada para 10 de outubro, às 19h45, em San Siro. Aí se conhecerá o sucessor de Portugal, que venceu a primeira edição da Liga das Nações em 2019.

O jogo de atribuição do terceiro lugar realiza-se no mesmo dia, às 14h00, no Estádio da Juventus (que também será palco da outra meia-final).