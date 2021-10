Lens vence e reforça segundo lugar

O Lens recebeu e venceu o Reims, por 2-0, e continua a reforçar o estatuto de equipa sensação da Ligue 1.

O jogo ficou ainda mais fácil para o Lens com a expulsão de Ekitike, do Reims, aos 45 minutos, num lance que deu grande penalidade e o primeiro golo da partida, de Kalimuendo.

O jovem avançado de 19 anos ficou diretamente ligado à vitória ao bisar no início da segunda parte, aos 52 minutos.

Com este resultado, o Lens continua no segundo lugar da tabela, com 18 pontos, seis atrás do líder PSG. Já o Reims está no meio da tabela, no 12º lugar, com 10 pontos somados.