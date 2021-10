EUA. Treinador despedido e suspenso após acusações de coerção sexual a jogadoras

Paul Riley, que treinava o North Carolina Courage, da I Liga norte-americana feminina de futebol (NWSL), foi despedido e teve a sua licença suspensa devido a acusações de coerção sexual a antigas jogadoras. O caso foi exposto pelo portal "The Athletic", que deu voz às acusações de várias antigas jogadoras, entre elas Sinead Farrelly e Meleana Shim, que alegaram que Riley as "marcava" como propriedade e chantageava-as emocionalmente para que tivessem relações sexuais com ele. As acusações vêm de várias jogadoras, tendo a maior parte preferido proteger a sua identidade, englobam toda a carreira de Riley desde 2010 e são transversais a várias equipas e divisões do futebol dos EUA. Meleana Shim chegou, com a ajuda da estrela da seleção norte-americana Alex Morgan, a elaborar um email de denúncia à direção do Portland Thorns, equipa em que era treinada por Paul Riley na altura. Disseram-lhe que a acusação não tinha qualquer sustentação legal. Nesse outono, Riley foi despedido - em declarações ao "Athletic", o clube admitiu que a decisão se deveu às acusações contra o treinador.

Courage despede Riley, que nega acusações

Apesar do caso, que foi sempre mantido longe do conhecimento do grande público, Paul Riley continuou a treinar no futebol feminino e, em 2017, foi contratado pelo North Carolina Courage, da NWSL. NWSL essa que, esta época, adotou novos regulamentos anti-assédio. Farrelly e Shim contactaram a Liga para pedir nova investigação a Paul Riley. Porém, a comissária Lisa Baird informou-as que o caso, que remontava a 2015, estava encerrado e que não partilharia quaisquer detalhes, conforme partilhado por Alex Morgan no Twitter. "The Athletic" enviou uma lista de questões a Paul Riley, que respondeu que a maioria das alegações contra ele são "completamente falsas". "Nunca tive relações sexuais, nem fiz quaisquer avanços em direção a qualquer uma destas jogadoras. (...) Nunca menorizei jogadoras, nunca fiz comentários sobre o peso delas e nunca discuti as relações pessoais delas", sublinhou o treinador inglês, de 58 anos. Ainda na quinta-feira, no Twitter, o North Carolina Courage anunciou o despedimento de Paul Riley e manifestou apoio às jogadoras que partilharam os seus testemunhos. "Jogadoras e 'staff' são encorajados a denunciar qualquer tipo de comportamento impróprio", lê-se.