Colónia vence recém-promovido e sobe aos lugares europeus

O Colónia recebeu e venceu o recém-promovido Furth, por 3-1, e subiu à condição aos lugares de qualificação europeia.

O jogo começou melhor para a equipa visitante, que se colocou em vantagem logo aos 7 minutos de jogo, por Meyerhofer, e o resultado apenas virou na segunda parte.

Andersson igualou aos 50, Skhiri colocou o Colónia a vencer e bisou já perto do fim, aos 89 minutos de jogo.

Com este resultado, o Colónia sobe ao sexto lugar, com 12 pontos, mas com mais um jogo do que o resto das equipas. O Furth continua em último, sem vencer e apenas com um ponto somado.