Cagliari e Veneza empatam e continuam em apuros

O Cagliari e o Veneza empataram, a um golo, na Arena Sardenha, no arranque da sétima jornada da Serie A italiana.

O jogo começou melhor para a equipa da casa, que chegou à vantagem com golo de Keita Baldér, aos 19 minutos de jogo, assistido pelo experiente Martin Cáceres. O empate dos recém-promovidos chegou apenas nos descontos, aos 92 minutos de jogo, por Busio.

Com a divisão de pontos, o Cagliari vê escapar a primeira vitória da época e soma o terceiro ponto, mantendo-se no 19º lugar. Já o Veneza está um pouco a cima, no 17º, com 5 pontos.