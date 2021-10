Brasil faz pleno. Ath. Paranaense na final da Sul-americana

O Athletico Paranaense reservou, na madrugada desta sexta-feira, um lugar na final da Taça Sul-americana, garantindo o pleno brasileiro nos jogos decisivos das competições continentais de clubes da CONMEBOL.

Depois da vitória, por 2-1, no terreno do Peñarol, na primeira mão, a formação brasileira voltou a derrotar os uruguaios, agora em casa, na segunda mão, por 2-0, com golos de Nikão e Pedro Rocha.

O Athletico Paranaense foi treinado, até setembro, pelo português António Oliveira. Agora, é orientado de forma interina por Paulo Autuori, ex-treinador de Vitória de Guimarães, Nacional, Marítimo e Benfica.

O Furacão vai defrontar, na decisão, o Red Bull Bragantino, também do Brasil. A final da Taça Libertadores também é 100% brasileira: oporá o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, ao Flamengo.