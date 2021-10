Athletic Bilbau vence Alavés em noite de recorde para Iñaki Williams

O Athletic Bilbau recebeu e venceu o Alavés, esta sexta-feira, por 1-0, em noite de recorde para Iñaki Williams.

O único golo do dérbi basco foi marcado na primeira parte, pelo experiente Raul Garcia, aos 44 minutos. O médio de 35 anos tinha falhado uma grande penalidade aos 9 minutos e redimiu-se com o golo da vitória.

O jogo fica marcado pelo recorde de Iñaki Williams, que tornou-se no jogador com mais jogos seguidos na história da La Liga, com 203, superando o registo de Larrañaga.

Com este resultado, o Athletic volta às vitórias, depois de três jogos sem triunfos, e sobe ao sexto lugar, com 13 pontos. Já o Alavés continua em zona de despromoção, no 19º lugar, com apenas três pontos.