Tottenham goleia equipa da Eslovénia na Liga Conferência

O Tottenham, de Nuno Espírito Santo, goleou o Mura, da Eslovénia, por 5-1 e vence o primeiro jogo na Liga Conferência.

Dele Alli e Lo Celso marcaram os golos que davam a vantagem por dois golos, ao intervalo.

Zous reduziu para o Mura no início da segunda parte, aos 53 minutos, antes de Espírito Santo ter lançado Harry Kane, que mudou com o jogo. O capitão da seleção inglesa fez um "hat-trick", aos 68, 76 e 88 minutos de jogo.

Depois do empate em casa do Rennes na primeira parte, o Tottenham vence pela primeira vez na Liga Conferência e lidera com os mesmos pontos do que os franceses. Vitesse é terceiro, com três e o Mura ainda não somou qualquer ponto.