Roma vence em casa do Zorya e soma segunda vitória

A Roma, de José Mourinho, venceu em casa do Zorya, por 2-0, na segunda jornada da Liga Conferência.

El Sharaawy abriu o marcador para a equipa italiana, aos 7 minutos de jogo. O marcador só voltou a mexer na segunda parte, com golos de Chris Smalling, aos 66, e Tammy Abraham, aos 68.

A equipa treinada por José Mourinho somou a segunda vitória e lidera o grupo com seis pontos. O Zorya ainda não somou qualquer ponto no grupo C, que tem o Bodo/Glimt como segundo classificado, com quatro pontos, e o CSKA Sofia, com um ponto.