O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu por 3-0 em casa do Fenerbahce, de Vítor Pereira.

O antigo avançado do FC Porto, Tiquinho Soares, abriu o marcador aos 6 minutosa de jogo, assistido por Masouras, que acabou por ser a figura do jogo, ao bisar aos 63 e 68 minutos.

Com este resultado, o Olympiacos lidera de forma isolada, com seis pontos, seguido do Eintracht Frankfurt, com dois pontos. Fenerbahce e Antuérpia somam um ponto.