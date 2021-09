Mário Rui expulso e Rui Vitória vence em Nápoles

O Spartak de Moscovo venceu em casa do Nápoles, por 2-1, que jogou grande parte reduzido a dez unidades.

Elmas abriu o marcador para os italianos logo no primeiro minuto de jogo e o internacional português Mário Rui complicou a tarefa à sua equipa, ao ser expulso com vermelho direto aos 29 minutos de jogo.

Promes empatou para a equipa de Rui Vitória aos 55 minutos e o golo da vitória veio aos 81, por Ignatov. Aos 83, Caufriez viu o segundo amarelo e o jogo ficou em igualdade numérica. Quincy Promes bisou aos 90 minutos e Osimhen ainda reduziu para os napolitanos, aos 94, mas já não evitou a derrota.

O Spartak de Moscovo somou os primeiros pontos no grupo C e sobe ao segundo lugar, com três pontos. O Légia de Varsóvia lidera com seis, Nápoles e Leicester somam um ponto.