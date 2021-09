Iheanacho falha jogo do Leicester após ser impedido de entrar na Polónia

Kelechi Iheanacho vai falhar a deslocação do Leicester City ao terreno do Legia de Varsóvia, a contar para a segunda jornada do grupo C da Liga Europa, depois de lhe ter sido barrada a entrada na Polónia.

"Tivemos um problema com o Kelechi. A documentação de viagem dele não era suficiente, por isso ele não pôde entrar no país e está indisponível para o jogo", revelou o treinador dos ingleses, Brendan Rodgers.

O ponta de lança internacional nigeriano, de 24 anos, chegou mesmo a aterrar em Varsóvia, mas foi-lhe negada entrada na Polónia no controlo de fronteira. Agora, terá de regressar ao Reino Unido.

Kelechi Iheanacho foi o melhor marcador do Leicester na temporada passada, com 19 golos e seis assistências em 19 jogos. Esta época, o avançado leva dois golos e duas assistências em nove encontros.

Os "foxes" também não podem contar com o defesa irlandês Jonny Evans, lesionado, e o médio nigeriano Wilfred Ndidi, devido a castigo.

O Leicester City mede forças com o Legia de Varsóvia esta quinta-feira, a partir das 17h45, no Estádio das Forças Armadas Polacas.