Estrela Vermelha vence Ludogorets e lidera grupo do Braga

O Estrela Vermelha foi até à Bulgária vencer em casa do Ludogorets, por 1-0, e lidera o grupo F da Liga Europa.

O médio Guelor Kanga marcou o golo da vitória para os sérvios, aos 64 minutos de jogo, antes de Cicinho ter sido expulso na equipa da casa, aos 77, e ter complicado ainda mais a missão do Ludogorets.

O Estrela Vermelha lidera o grupo com seis pontos, depois de ter vencido o Braga na primeira ronda. Os minhotos estão no segundo lugar, com três pontos, enquanto que Ludogorets e Midtjylland somam um ponto.