Liga espanhola vai poder encher totalidade dos estádios

O Ministério da Saúde e os Governos das Comunidades Autónomas espanhóis chegaram a acordo, esta quarta-feira, para elevar o limite de capacidade em eventos desportivos, incluindo futebol, até 100%.

Quer isto dizer que a Liga espanhola de futebol vai poder, finalmente, encher a totalidade dos estádios. É obrigatório o uso de máscara.

Para eventos dentro de portas, o limite é de 80%, pelo que, por exemplo, a Liga de basquetebol poderá preencher apenas quatro quintos dos pavilhões. A distância mínima entre espectadores é de 1,5 metros.

A medida entrará em vigor no dia 1 de outubro, a começar, no futebol, pelo Atlético de Madrid-Barcelona, no Wanda Metropolitano.

No dia 31 de outubro, será realizada nova avaliação da situação.

A Liga espanhola arrancou a temporada com um máximo de 40% de lotação nos estádios. No início de setembro, face à evolução favorável da vacinação contra a Covid-19, o limite foi alargado para 60%.