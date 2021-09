Bonucci admite que a Juventus apoiava-se demasiado em Cristiano Ronaldo

Leonardo Bonucci reconhece que os jogadores da Juventus contavam demasiado com a capacidade de Cristiano Ronaldo de decidir jogos e começaram a relaxar no trabalho diário e a perder humildade.

Em entrevista ao portal "The Athletic", o central italiano refere que a presença do internacional português "influenciou muito" os jogadores da Juventus, porque "o mero facto de treinar com ele dava um impulso" à equipa, no entanto, acabou por ter consequências negativas.

"De forma inconsciente, os jogadores pensavam que a presença do Cristiano era suficiente para ganhar os jogos. Começámos a ficar curtos no trabalho diário, na humildade e no sacrifício, no desejo de ajudar o colega. Entendíamos que se déssemos a bola ao Cristiano, ele ganharia o jogo. Mas o Cristiano precisava mais da equipa do que nós precisávamos dele. Tinha de haver uma mudança, porque é a equipa que torna bom o indivíduo, mesmo que seja o melhor do mundo", sublinha.

Cristiano Ronaldo esteve três épocas na Juventus. Nas duas primeiras, a "Vecchia Signora" foi campeã italiana. Na terceira, perdeu o título ao fim de 10 anos e ficou apenas em quarto, o que provocou nova revolução.

O avançado rumou ao Manchester United este verão, deixando para trás uma etapa recheada de golos (101 em 134 jogos), ainda que com menos títulos do que desejaria e sem a sonhada Liga dos Campeões.