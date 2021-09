Bola de Ouro conhecido a 29 de novembro

O vencedor da Bola de Ouro de 2021, galardão da revista “France Football”, vai ser conhecido a 29 de novembro.

A cerimónia vai decorrer no Teatro do Châtelet, em Paris.

Outros troféus do evento vão ser também a Bola de Ouro feminina, o troféu Copa para melhor jovem jogador e o prémio Lev Yashin para o melhor guarda-redes.

A lista de candidatos aos prémios vai ser divulgada a 8 de outubro.

Lionel Messi tem seis: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Já Cristiano Ronaldo tem cinco troféus, três com a France Football, em 2008, 2016 e 2017, e duas com o prémio em simultâneo com a FIFA, em 2013 e 2014.