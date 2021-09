Nuno Espírito Santo no Tottenham "está a tornar-se um pesadelo"

Nuno Espírito Santo tem sido alvo de críticas, após as três derrotas consecutivas ao serviço do Tottenham. O antigo ponta de lança Chris Sutton considera que o casamento "está a tornar-se um pesadelo".

No domingo, os Spurs perderam, por 3-1, diante do rival Arsenal e caíram para o 11.º lugar. Sutton admite que Nuno "foi colocado numa situação incrivelmente difícil", no entanto, deteta sinais "preocupantes".

"Havia jogadores [no jogo com o Arsenal] que pareciam não saber o que tinham de fazer. A equipa estava em cacos. Não acredito que os adeptos dos Spurs alguma vez verão o tipo de futebol que pretendem sob o comando de Nuno. Junte-se os problemas com Kane [que queria sair] e está a tornar-se um pesadelo", refere, em entrevista à "BBC Radio 5".

"Não era a primeira nem a segunda escolha"

Chris Sutton considera mesmo que Nuno Espírito Santo e o Tottenham "simplesmente não encaixam" e culpa o dono do clube, Daniel Levy.

"Nuno não era a primeira nem a segunda escolha. Na última época, o seu Wolverhampton estava em declínio. Já se sabia que os adeptos dos Spurs não gostaria do seu estilo de jogo. Sinto que não encaixa nos Spurs. Vai ter de conquistar os adeptos e não tenho a certeza de que consiga."

O Tottenham de Nuno Espírito Santo começou a época com três vitórias consecutivas, uma delas frente ao Manchester City, e o treinador português até foi eleito o melhor treinador de agosto da Premier League.

Porém, nos três últimos jogos para o campeonato, perdeu com o Crystal Palace por 3-0, com o Chelsea por 0-3 e com o Arsenal por 3-1. Além disso, empatou no terreno do Rennes, a contar para a Liga Europa, e só conseguiu eliminar o Wolverhampton da Taça da Liga nos penáltis.