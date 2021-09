Klopp. “Fomos excelentes”

O treinador do Liverpool estava contente com a exibição da sua equipa no Dragão (1-5).

“Penso que fomos excelentes. Estivemos envolvidos em todas as partes do jogo, obrigamos aos erros do FC Porto e soubemos aproveitar. Conseguimos um primeiro golo de uma situação surpreendente, mas a partir daí todos os outros vieram de algo que nós forçamos”, disse Jurgen Klopp.

O técnico alemão considerou que “alguns jogadores não foram espetaculares, mas a atitude em geral foi muito boa, e cumprimos na defesa. Como tal, adorei a performance de todos eles”.

O Liverpool goleou o FC Porto, por 5-1, com dois golos de Salah, dois de Firmino e um de Mané.