Choque em Madrid. Real perde em casa com o Sheriff

O Sheriff Tiraspol, da Moldávia, chocou o mundo do futebol ao vencer em casa do Real Madrid, por 2-1.

Os estreantes na Liga dos Campeões, que já tinham surpreendido ao vencer o Shakthar Donetsk na primeira jornada, entraram a vencer com golo de Jakhsibaev, aos 25 minutos de jogo.

O Real Madrid igualou já no segundo tempo, de penálti, aos 65 minutos, por Karim Benzema.

Aos 72 minutos, o VAR anulou um golo ao Sheriff, por Bruno, e Sebastien Thill deu a vitória ao Sheriff, aos 90 minutos, com um enorme golo de fora da área.

Com este resultado, o Sheriff é o líder do grupo D, com seis pontos, seguido do Real Madrid, com três. Inter de Milão e Shakthar Donetsk somam um ponto.

Outros resultados

Shakthar Donetsk 0-0 Inter de Milão

PSG 2-0 Manchester City

RB Leipzig 1-2 Club Brugge