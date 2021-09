Atlético de Madrid vence AC Milan no grupo do FC Porto

O Atlético de Madrid venceu, por 2-1, em casa do AC Milan, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O português Rafael Leão abriu o marcador para os italianos, aos 20 minutos de jogo, mas a vida complicou-se para o Milan pouco depois, com a expulsão de Kessié, aos 29 minutos, por acumulação de amarelos.

Leão quase marcava um dos golos do ano, de pontapé de bicicleta, mas a bola bateu com estrondo no ferro.

O AC Milan tentou segurar, mas cedeu o empate aos 84 minutos, por Antoine Griezmann. Aos 94 minutos, de grande penalidade, Luis Suárez fez o 2-1 e deu a vitória aos espanhóis.

Com este resultado, o Liverpool lidera o grupo com seis pontos, o Atlético de Madrid é segundo com quatro pontos. O FC Porto continua no terceiro lugar, com um ponto somado e o AC Milan continua sem qualquer ponto.