Atenção, Sporting. Ajax bate o Besiktas em casa

O Ajax recebeu e venceu, em casa, o Besiktas, por 2-0, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A vitória foi construída na primeira parte, com golos de Berghuis, aos 17 minutos, e Sébastien Haller, aos 43 minutos. O avançado costa-marfinense é o melhor marcador da prova, agora com cinco golos, depois de ter marcado quatro frente ao Sporting, na primeira ronda.

Com este resultado, o Ajax lidera o grupo à condição, com seis pontos, e espera pelo resultado de Dortmund e Sporting. Besiktas continua sem somar qualquer ponto no grupo.