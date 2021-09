UEFA perdoa aos clubes criadores da Superliga

A UEFA desistiu do processo instaurado a Real Madrid, Barcelona e Juventus após a tentativa da criação da Superliga Europeia.

“A UEFA tomou nota da carta hoje [segunda-feira] enviada pelo órgão independente de recursos do organismo na qual o processo disciplinar que foi aberto contra o Barcelona, a Juventus e o Real Madrid por uma potencial violação do quadro jurídico da UEFA relacionada com o denominado ‘Projeto Superliga’ foi declarado nulo e sem efeito, sem qualquer consequência, como se o processo nunca tivesse sido aberto”, lê-se, no comunicado.

O organizador do futebol europeu acrescenta que os outros nove clubes que desistiram do processo – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Milan, Inter de Milão e Atlético de Madrid – não vão ter de pagar a indemnização de 15 milhões de euros.

A UEFA avisa que “continuará a tomar todas as medidas necessárias, em estrita conformidade com a legislação nacional e a da União Europeia, para defender os interesses” do organismo “e de todos os intervenientes no futebol”.