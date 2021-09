Marco Rose elogia o Sporting e não revela disponibilidade de Haaland e Reus

Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund, elogia a qualidade do Sporting e diz que não foi "à toa" que foram campeões nacionais.

"Não é à toa que são campeões portugueses à frente do Benfica e do Porto. É uma boa equipa, mas para nós, em casa, trata-se de ganhar os três pontos e dar um sinal aos adversários do grupo, atirou, em conferência de imprensa.

O técnico reconhece que o Sporting tem bons jogadores e uma "estrutura tática clara", mas quando o hino da Liga dos Campeões soa no estádio, "o Dortmund só pensa nos três pontos".

Sobre as opções para o jogo, Rose confirma Julian Brandt, mas mantém o véu em relação a Haaland e Reus.

"O Brandt já treinou a 100% ontem, hoje outra vez e é uma opção para amanhã. O Haaland e o Reus vamos ter de esperar até ao último treino, mas vai ser apertado", termina.

O Dortmund-Sporting joga-se na terça-feira, às 20h00, no Signal Iduna Park, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.